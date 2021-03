Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geklärte Verkehrsunfallflucht

Asbach, Ot. Etscheid (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in der Asbacher Straße in Asbach, Ot. Etscheid , zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Vorbeifahren an einem Müllwagen kollidierte ein 18 - jähriger PKW Fahrer mit einer Grundstücksmauer und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Das verunfallte Fahrzeug wurde in der Schulstraße in Neustadt (Wied) mit einem platten Reifen aufgefunden. Im Anschluss konnte der 18 - jährige Fahrzeugführer ermittelt und angetroffen werden. Gegen ihn wird nun strafrechtlich wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell