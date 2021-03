Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Einbruch in eine Firma für Autoteile

Daaden (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, den 17.03.2021, drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln der zweiflügeligen Eingangstüre in eine Firma in der Mittelstraße ein.

Entwendet wurden aus einer Kasse ein geringer Bargeldbetrag und aus einem Rollcontainer zwei Geldtaschen mit einer EC-Karte. Der Einbruch wurde erst angezeigt, nachdem die EC-Karte vermisst wurde. Verfügungen an einem Bankautomaten wurden bisher nicht bekannt.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

