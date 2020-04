Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Ast trifft Frau am Kopf

Am Dienstag kam eine Frau nach einem Unglück in einem Wald bei Heiningen ums Leben.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fällte ein Senior in einem Waldgebiet zwischen Heiningen und Gammelshausen einen Baum. Seine Ehefrau war in der Nähe. Gegen 17 Uhr soll ihr beim Fällen des Baumes ein Ast auf den Kopf gefallen sein. Der Ehemann verständigte die Leitstelle, worauf der Rettungsdienst und die Bergwacht in das abschüssige Gelände ausrückten. Ein Helikopter brachte die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Dort erlag sie ihren Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalles aufgenommen. Diese dauern derzeit noch an.

