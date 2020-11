Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Mehrere Festnahmen nach Taschendiebstahl

KielKiel (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Kiel haben am 06.November zwei Tatverdächtige (w.32,m.29) nach einem Taschendiebstahl vorläufig festgenommen. Gegen 16:30 Uhr teilte eine Frau den Diebstahl ihrer Handtasche der Bundespolizei am Kieler Hauptbahnhof mit. Demnach habe sie auf einer Bank am Gleis 6a gesessen und sei dort kurz eingeschlafen. Als sie aufwachte bemerkte sie, wie sich ein Pärchen mit ihrer Handtasche in Richtung Bahnhofshalle entfernte. Die Geschädigte erstattete im Nachgang umgehend eine Strafanzeige bei der Bundespolizei am Kieler Hauptbahnhof.

Durch intensive Auswertungen der Videoaufnahmen der Überwachungskameras im Hauptbahnhof konnten Bundespolizisten die Tathandlung und Täter erkennen.

Knapp zwei Stunden später wurde dann eine Streife, im Kieler Bahnhof, auf zwei Personen aufmerksam, auf die die Beschreibung passte. Die Personen wurden mit in die Wache genommen und bei der durchgeführten Durchsuchung wurde die zuvor entwendete Handtasche samt Inhalt aufgefunden. Die Festgenommenen wurden erkennungsdienstlich behandelt und konnten nach Einleitung von entsprechenden Strafverfahren die Dienststelle wieder verlassen.

Die Besitzerin hat ihre Handtasche zurückbekommen.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizeiinspektion Kiel vor Taschendieben. Seien Sie wachsam und legen Sie keine Wertsachen unachtsam ab. Der Ideenreichtum der Taschendiebe kennt keine Grenzen; bringen Sie JEDEN Diebstahl zur Anzeige. Nur so kann die Bundespolizei weitere Ermittlungen aufnehmen und ggf. Täter auch im Nachgang ermitteln.

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link:

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/01Vorsicht-Taschendiebstahl/06Tricks-der-Taschendiebe/tricks-der-Taschendiebe_anmod.html

