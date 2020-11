Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bundespolizei stellt gestohlenen Außenborder in Puttgarden sicher

Puttgarden (ots)

Gestern Abend gegen 21:50 Uhr kontrollierte die Bundespolizei in Puttgarden einen schwedischen VW Crafter im Fährhafen. Die drei männlichen Insassen des Crafters wiesen sich mit gültigen Dokumenten aus. Im Rahmen der Nachschau im Fahrzeug wurde ein Schlauchboot der Marke BRIG und eines der Marke TALAMEX sowie zwei Außenbordmotoren der Marke Suzuki und Tohatsu entdeckt. Auf Befragen gab der Fahrer des Kleintransporters an, diese von einem in Schweden lebenden Mann erworben zu haben. Die Schlauchboote und Außenbordmotoren wollte er zu seiner in Deutschland lebenden Schwester bringen. Kaufverträge für die Sachen konnte er nicht vorlegen. Eine Überprüfung des Suzuki Außenborder im Fahndungssystem erbrachte einen Treffer für Schweden. Der Außenborder war durch die schwedischen Behörden zur Sicherstellung nach Diebstahl ausgeschrieben. Nach Sachvortrag bei der Bereitschaftsstaatsanwältin, wurden die beiden Schlauchboote und die beiden Außenbordmotoren zur Eigentumssicherung sichergestellt. Da der Mann nur über geringe Barmittel verfügte und er einen festen Wohnsitz in Schweden hat, wurde auf die Erhebung einer Sicherheitsleistung verzichtet. Nachdem die Strafanzeige wegen Hehlerei geschrieben war, konnten die drei Männer ihre Reise nach Deutschland ohne Boote und Motoren fortsetzen.

