Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebe entwendeten Motorroller

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Am Donnerstag, 18. März, entwendeten Unbekannte, im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, aus einer Hauseinfahrt an der Roermonder Straße einen Motorroller der Marke CPI, an welchem zur Tatzeit ein Versicherungskennzeichen angebracht war.

