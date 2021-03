Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Wohnmobils

Heinsberg-Waldenrath (ots)

Am 18. März (Donnerstag) stahlen unbekannte Täter, im Zeitraum zwischen 8.15 Uhr und 9.15 Uhr, ein Wohnmobil der Marke Dethleffs mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-), welches auf der Straße An der Maar auf einem Abstellplatz geparkt war. Am selben Tag wurde das Wohnmobil in den Niederlanden, im Bereich Brunssum, durch Polizeikräfte aus den Niederlanden aufgefunden. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Geilenkirchen dauern weiter an.

