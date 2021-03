Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in eine Lagerhalle

Erkelenz-Granterath (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Dienstag, 16. März, 15.30 Uhr bis Mittwoch, 17. März, 10.30 Uhr, durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in eine Lagerhalle an der Straße Am Vogelbusch ein. Aus der Halle entwendeten sie ein Schweißgerät und einen Satz Fahrzeugreifen. Ermittlungen zu weiterem Diebesgut dauern an.

