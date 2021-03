Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl auf Baustelle

Übach-Palenberg (ots)

In der Zeit vom 14. März (Sonntag), 15 Uhr bis zum 16. März (Dienstag), 18 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Haus in der Alten Poststraße. Sie durchsuchten das Objekt und entwendeten mehrere Schlüssel sowie eine motorisierte Heckenschere. Ein Zeuge beobachtete am Dienstag, gegen 13 Uhr, zwei männliche Jugendliche, die sich auf Flachdächern neben dem Haus aufhielten. Diese beschrieb er als zirka 16 Jahre alt, etwa 160 Zentimeter groß, mit dunklen kurzen Haaren und bekleidet mit langen Hosen und schwarzen T-Shirts. Ob diese beiden etwas mit dem Diebstahl zu tun haben, ist Teil der Ermittlungen. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, der Polizei Ihre Hinweise über das Hinweisportal auf der Internetseite mitzuteilen. Hierzu können Sie auch den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis nutzen.

