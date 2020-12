Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Trotz Schlössern - Fahrrad gestohlen +++ Schmuck und Bargeld +++ Graffiti-Schmierereien auf dem Heilsberg

Friedberg

Trotz Schlössern - Fahrrad gestohlen

Butzbach: Am Bahnhof in Kirchgöns entwendeten Diebe am Montag (14.12.) zwischen 8 Uhr und 15.40 Uhr ein Fahrrad. Das Cube in Blau-Orange war mit zwei Schlössern gegen Wegnahme gesichert. Diese wurden offenbar "geknackt" und samt Fahrrad gestohlen. Hinweise auf Tat, Täter oder den Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

Schmuck und Bargeld

Rosbach: Durch ein aufgehebeltes Kellerfenster drangen am Montag (14.12.) offenbar Diebe in ein Haus in der Schillerstraße in Rodheim ein. Zwischen 8.30 Uhr und 19 Uhr nutzten sie die Abwesenheit der Bewohner aus und suchten im Gebäude nach Wertsachen. Sie fanden Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Zurück ließen sie einen Schaden am Fenster von ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Graffiti-Schmierereien auf dem Heilsberg

Bad Vilbel: Jede Menge blaue, weiße und schwarze Farbschmierereien mussten die Bewohner auf dem Heilsberg am Samstagvormittag (12.12.) in ihrem Ortsteil feststellen. Vermutlich im Laufe der Nacht von Freitag (11.12.) auf Samstag, brachten die bislang unbekannten Täter ihre Graffitis auf Garagen, Gartenhäusern, Stein- und Hauswänden, Straßenschildern, Briefkästen, Stromhäuschen, Anhängern und einer Bushaltestelle an. Über 20 Anzeigen wegen Sachbeschädigung nahm die Polizei bislang auf. Der Schaden dürfte sich auf fast 8000 Euro belaufen.

Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf Tat und Täter geben können. Die Ermittler fragen: Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen auf dem Heilsberg angetroffen? Kennt jemand Personen, deren Kleidung oder Haut mit schwarzer, weißer oder blauer Farbe befleckt ist? Gibt es Hinweise darauf, wo die Sprühfarbe von den Tätern gekauft worden sein könnte?

