Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Fäuste fliegen in Karben - Zeugen gesucht! ++ Klobürste brennt in Bad Vilbel ++ Blumenkübel und Rosenstock zerstört in Büdingen ++ u.a.

FriedbergFriedberg (ots)

Pressemeldungen vom 14.12.2020

VW Bus angefahren und geflüchtet

Butzbach: Ein zersplittertes Rücklicht, Dellen in der Karosserie und eine beschädigte Stoßstange ließ ein Fahrzeugführer am Samstag (12.12.) in der Alten Hauptstraße in Griedel an einem VW Bus zurück. Zwischen 4.30 Uhr und 8.15 Uhr kam es zum Verkehrsunfall, von dem der bislang unbekannte Unfallverursacher flüchtete. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

++

Vorderes Kennzeichen gestohlen

Butzbach: Das vordere Kennzeichen eines grauen Seat entwendeten Diebe im Laufe der Nacht von Freitag (11.12.) auf Samstag (12.12.) in der Elisabethenstraße in Ober-Mörlen. Sie rissen das Nummernschild FB-KL 1208 aus der Halterung und verschwanden damit. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

++

Mit Alkohol in die Leitplanke

Bad Nauheim: Ein schwarzer Audi kam Sonntagnacht (13.12.) auf der B3, nach der Auffahrt Ockstädter Straße nach links von der Fahrbahn ab. Gegen 3.25 Uhr krachte der Wagen in die Leitplanke und wurde schwer beschädigt. Durch die Wucht des Aufpralls brach die Achse des PKW. Es entstand Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Der Fahrer, ein 22-Jähriger aus Rosbach, blieb unverletzt. Er selbst informierte die Polizei über den Crash und veranlasste die Abschleppung seines demolierten Autos. Der Umstand, dass er selbst den Unfall meldete statt vom Unfallort zu flüchten, kann dem jungen Mann in der rechtlichen Beurteilung letztlich positiv angerechnet werden. Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizisten nämlich Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Das Atemalkoholmessgerät zeigte einen Wert von über 1 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

++

Unfall beim Rückwärtsfahren

Rosbach: Beim Rückwärtsfahren auf dem Gelände einer Tankstelle in der Raiffeisenstraße in Ober-Rosbach passte ein 53-Jähriger am Sonntag (13.12.) nicht ausreichend auf. Er stieß gegen 16.35 Uhr mit dem Heck seines VW Golf gegen einen hinter ihm stehenden Opel Bus. Die Beifahrertür des Opel wurde eingedellt, der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Am Heck des VW entstanden ebenfalls Dellen und Kratzer. Auch hier beträgt der Schaden etwa 1000 Euro. Der Unfallfahrer stand merklich unter Alkoholeinfluss weshalb die Polizisten einen Atemalkoholtest durchführten. Das Gerät zeigte 1,6 Promille, der Mann aus dem Wetteraukreis musste die Gesetzeshüter zur Dienststelle begleiten, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Seinen Führerschein musste der Fahrer abgeben. Wann er wieder Auto fahren darf, wird ein Richter entscheiden.

++

Schmuck und Bargeld

Friedberg: Einbrecher drangen am Freitag (11.12.) in ein Haus in der Tepler Straße ein. Zwischen 15 Uhr und 22.40 Uhr hebelten sie die Terrassentür auf, durch die sie in das Gebäude gelangten. Bei ihrer Suche in den Räumlichkeiten fanden die Täter Bargeld und Schmuck im Wert von ca. 200 Euro und verschwanden unerkannt. Auch in der Karlsbader Straße brachen Diebe in ein Mehrfamilienhaus ein. Zwischen 14 Uhr und 19.30 Uhr hebelten sie ein Küchenfenster auf und gelangten auf diese Weise in die Wohnung. Entwendet wurde hier offenbar nichts. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

++

Von der Kreisstraße geschubst

Echzell: Auf der Kreisstraße 180 kam es am Freitag (11.12.) zwischen Gettenau und Heuchelheim zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Gegen 22.20 Uhr fuhr der Fahrer eines grauen Audi auf einen vor ihm fahrenden Ford Fiesta auf. Durch den Aufprall kam der Fiesta nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Acker stehen. Der 54-jährige Fiesta-Fahrer verletzte sich beim Aufprall leicht. Der 31-jährige Audi-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt 13.000 Euro. Weil sie nicht mehr fahrbereit waren, musste sie ein Abschleppdienst bergen. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

++

Nummernschilder gestohlen

Nidda: Das hintere Kennzeichen FB - L 4402 eines grauen Renault Twingo entwendeten Diebe am Samstag (12.12.). Der Kleinwagen parkte zwischen 14 Uhr und 17.40 Uhr in der Radhausstraße in Kohden, als das Nummernschild aus der Halterung entnommen wurde. Auch von einem 5er BMW entwendeten Diebe das vordere Kennzeichen FB-Y 2012. Das Fahrzeug parkte in der Nacht von Freitag (11.12.) auf Samstag (12.12.) in einem Hinterhof in der Beundestraße. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

++

Gegen Stein und Schild

Ortenberg: Zwischen Konradsdorf und Selters kam es am Sonntag (13.12.) zu einem Verkehrsunfall. Gegen 16.05 Uhr kam der Fahrer eines VW Passat in Höhe einer Tankstelle nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem großen Basaltstein, der der Abgrenzung von Fahrbahn und Tankstellengelände dient. Auch der Metallpfosten eines Schildes an dieser Stelle wurde beim Anstoß beschädigt. Der 39-jährige Fahrer kam beim Crash mit dem Schrecken davon. Seine 43-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Nach einer ambulanten Behandlung durch Rettungskräfte konnte sie ihren Weg jedoch fortsetzen. Der 39-Jährige begleitete die Polizisten mit zur Polizeistation. Dort musste eine Blutentnahme durchgeführt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die linke Fahrzeugseite des VW wies erhebliche Eindruckspuren auf. Der Schaden an Fahrzeug und Schild beläuft sich auf insgesamt etwa 4000.- Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um ausgelaufene Betriebstoffe und barg den Unfallwagen. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.:

++

Blumenkübel und Rosenstock zerstört

Büdingen: Einen Blumenkübel vor einem Floristikgeschäft warfen bislang Unbekannte in der "Vorstadt" um. Zwischen Samstagabend (12.12.) und Sonntagvormittag (13.12.) gegen 10 Uhr verrichteten die Täter ihr sinnloses Werk. Neben dem beschädigten Kübel brach auch der darin gepflanzte Rosenstock ab. Der Totalschaden an der hübschen Dekoration beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen.

++

Einbrecher verscheucht

Karben: Als der Besitzer eines Wohnmobils in der August-Bebel-Straße in Groß-Karben am Sonntag (13.12.) kurz vor Mitternacht Geräusche hörte, schaute er aus dem Fenster. Er sah zwei Gestalten, die sich an seinem Fiat Wohnmobil zu schaffen machten. Als er sie aus der Ferne ansprach, was sie dort täten, flüchteten die beiden dunklen Gestalten. Beim Nachsehen stellte sich heraus, dass die Geflüchteten im Fahrzeug nach Beute gesucht hatten. Alles war durchwühlt. Fündig wurden sie aber offenbar nicht. Wie die Einbrecher in das Wohnmobil gelangten steht bislang nicht fest. Das Fahrzeug weist keine Einbruchspuren auf. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

++

Fäuste fliegen - Zeugen der Auseinandersetzung gesucht!

Karben: Vor einem Friseurladen in der Ramonville Straße in Groß-Karben kam es am Samstag (12.12.) zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei Männer gerieten gegen 15.15 Uhr in Streit und schließlich flogen die Fäuste. Ein 26-Jähriger blieb mit leichten Blessuren zurück. Sein Kontrahent flüchtete in Richtung Rewe. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Die Polizei Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der Auseinandersetzung und bittet um Hinweise auf den geflüchteten Beteiligten. Der Mann wird beschrieben als ca. 170 cm groß, Mitte 20 mit lockigen Haaren, an den Seiten rasiert. Er habe eine dunkelgrüne Jacke getragen. Auffällig sei seine neongelbe Umhängetasche gewesen.

++

Roten Ford angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Karben: Eine beschädigte Stoßstange und Beleuchtungseinheit verzeichnete die Besitzerin eines roten Ford Fiesta am Freitag (11.12.). Ihren Kleinwagen hatte die Frau am Fahrbahnrand der Friedrich-Ebert-Straße in Groß-Karben geparkt, als ihr, gegen 12.20 Uhr ein anderer Verkehrsteilnehmer in die linke hintere Seite fuhr. Es entstand Schaden von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher verschwand in nördliche Richtung, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

++

Einbrecher richten Sachschaden an

Bad Vilbel: In ein Haus in der Siesmayerstraße stiegen Einbrecher zwischen Donnerstag (10.12.) und Samstag (12.12.) ein. Nachdem zunächst der Versuch scheiterte eine Kellertür aufzuhebeln, erklommen die Gauner über eine Leiter ein Fenster im Hochparterre auf der Gebäuderückseite. Hier schlugen sie die Scheibe ein und gelangten so in das Haus. Diebesgut nahmen sie nur im Wert von ca. 50 Euro mit. Demgegenüber steht ein Schaden an Tür und Fenster im Wert von etwa 1000 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 sucht Zeugen, die Hinweise auf Tat und Täter geben können.

++

Klobürste brennt

Bad Vilbel: Die Rettungsleitstelle informierte am Samstag (12.12.) gegen 21 Uhr die Polizei in Bad Vilbel über einen Löscheinsatz am Niddaplatz. Im ersten Untergeschoss des dortigen Parkhauses war starke Rauchentwicklung in der Herrentoilette feststellbar. Ein Feuer, das von einer Klobürste auszugehen schien, war schnell gelöscht. Personenschaden war nicht zu beklagen. Es entstand jedoch durch Rauchentwicklung ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Mit dem Brand in Verbindung steht offenbar ein Mann, der die Toilettenanlage kurz zuvor besucht hatte. Es handelt sich um einen ca. 170 - 180 cm großen Mann mit kurz rasierten mittelblonden Haaren. Der etwa 35 - 40 Jahre alte Toilettengänger mit heller Haut war bekleidet mit einem hellgrauen Schal, blauer Jacke, grauen Jeans und weißen Turnschuhen. Auffällig ist, dass er zwei Umhängetaschen in blau und grün mit sich führte. Die Polizei in Bad Vilbel bittet Zeugen, sich unter Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

Corina Weisbrod

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell