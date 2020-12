Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbrecher kommt durchs Badezimmerfenster in Randstadt ++ Erneut Autoscheibe eingeschlagen in Büdingen ++

FriedbergFriedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen vom 11.12.2020

Einbrecher kommen durchs Badezimmerfenster

Ranstadt: Durchs Badezimmerfenster kamen Einbrecher zwischen Mittwochnachmittag (9.12.) und Donnerstagmorgen (10.12.) in der Heinrich-Jung-Straße. Sie hebelten das Fenster im Einfamilienhaus auf und verursachten dabei einen Schaden von ca. 500.-Euro. Diebesgut fanden sie in keinem der Räume, in denen sie danach suchten. Das Haus stand in dieser Nacht leer, die Bewohner waren ausgeflogen, dies nutzten die Diebe offenbar aus. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

++

Erneut Autoscheibe eingeschlagen

Büdingen: Die Beifahrerscheibe eines Nissan schlugen Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag (9.12.) und Donnerstagvormittag in der Orleshäuser Straße (10.12.) ein. Der Quashqai stand auf einem Parkplatz an der vielbefahrenen Straße, als Einbrecher die Scheibe auf der Suche nach Diebesgut einschlugen. Sie richteten dabei einen Schaden von ca. 350 Euro an. Fündig wurden sie nicht, Wertsachen fanden sich nicht im Fahrzeug. Die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 nimmt Hinweise auf Verdächtige entgegen. In den letzten Tagen kam es zu diversen Autoaufbrüchen in der Stadt. Die Polizei rät dringend, keine Taschen, Jacken oder Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen, die bei den Dieben Hoffnung auf Beute schüren. Darüber hinaus wurden auch Fahrzeug aufgebrochen, in denen keine Gegenstände lagen, die Beute verhoffen ließen. Daher bittet die Polizei um Mitteilung, auch über den Notruf 110, falls sich Personen an Fahrzeugen in verdächtiger Weise zu schaffen machen.

Corina Weisbrod

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell