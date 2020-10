Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201002 - 1014 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Unbekannte klauen Pedelec

Frankfurt (ots)

(em) In der vergangenen Nacht (01.-02.10.2020) haben Unbekannte ein Pedelec entwendet. Trotz eines aufmerksamen Zeugen, gelang den Dieben die Flucht.

Gegen 01.15 Uhr konnte ein 28-jähriger Mann beobachten, wie sich zwei Männer in der Mainluststraße an dem Schloss eines Pedelecs der Marke "Cube" zu schaffen machten. Umgehend alarmierte er die Polizei. Den Tätern gelang, noch bevor die Polizei vor Ort war, mit der Beute die Flucht. Sie flohen mit dem schwarzen Fahrrad über die Mainluststraße in Richtung Main.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-10400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell