Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201001 - 1011 Frankfurt-Nordend/Westend: Fahrzeugteile gestohlen

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (30.09.2020) brachen bislang unbekannte Täter verschiedene Pkw auf und konnten diverse Fahrzeugteile erbeuten.

Dabei suchten die Autoknacker in den Stadtteilen Nord- und Westend insgesamt vier Fahrzeuge der Marke BMW unterschiedlicher Modelle auf, welche am Straßenrand geparkt waren. Ohne Aufbruchsspuren zu hinterlassen, gelangten sie an das Interieur der Fahrzeuge und erbeuteten Lenkräder, Navigationsgeräte und diverse Bedienteile. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit dem 3. Revier unter der Rufnummer 069/755-10300 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell