Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: A5 bei Köppern: LKW-Unfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

FriedbergFriedberg (ots)

Am Dienstagmorgen (15. Dezember) ist es auf der A5 nahe Köppern zu einem Auffahrunfall mit mehreren beteiligten LKW gekommen. Ein Rettungshubschrauber befindet sich im Einsatz. Derzeit ist die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz in Richtung Süden voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren. Über den aktuellen Stand informiert die Polizei auch via Rundfunkwarnmeldungen.

