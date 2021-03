Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 80 vom 21.03.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Heinsberg - 16 Fahrzeuge beschädigt

Bereits am 20.03.2021 gegen 01:50 Uhr wurde durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet, wie zwei Jugendliche in der Heinsberger Innenstadt gegen abgestellte PKW traten. Im Rahmen der Fahndung konnten durch zivile Polizeikräfte zwei Personen in Tatortnähe angetroffen werden. Bis Sonntagabend meldeten sich insgesamt 16 Personen an deren PKW zumeist die Außenspiegel abgetreten wurden. Bei den beschädigten PKW handelt es sich um 13 Fahrzeuge mit Heinsberger Kennzeichen, zwei Geilenkirchener PKW und je ein Fahrzeug aus Aachen und Düsseldorf. Die Ermittlungen dauern an.

Waldfeucht Haaaren - Diebstahl aus PKW

Zwischen dem 20.03.2021 00:00 Uhr und dem 20.03.2021 07:10 Uhr wurde in Waldfeucht Haaren auf der Straße "Am Bellenbaum" ein PKW VW Passat aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und entwendeten eine Geldbörse.

Hückelhoven Rurich - Einbruch in Bürgerhalle

Im Zeitraum zwischen dem 18.03.2021, 17:00 Uhr und 19.03.2021 18:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Bürgerhalle Rurich ein. Es wurde eine Fensterscheibe eingeworfen um ins Objekt zu gelangen. Anschließend durchwühlten die unbekannten Täter das Objekt und entleerten zusätzlich einen Feuerlöscher. Ob etwas entwendet wurde war zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht bekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell