Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab, vier Personen verletzt

Erkelenz-Hetzerath (ots)

Am Samstag (20. März), gegen 18.50 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Hückelhoven die Kreisstraße 29 (Hohenbuscher Straße) mit seinem Pkw von Matzerath in Richtung Hetzerath. Auf gerader Strecke kam er aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte sein Pkw gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurden sowohl der 19-jährige Fahrer, als auch drei Mitfahrer im Alter von 17, 18 und 20 Jahren, die in Baesweiler und Geilenkirchen wohnen, leicht verletzt und mussten in Krankenhäusern ambulant versorgt werden. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariates Heinsberg dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell