Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vandalismus in Dorum

CuxhavenCuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Dorum. Bereits am 25.10.2020, zwischen 01:30 Uhr und 03:30 Uhr, gelangten vier bisher unbekannte Personen (zweimal männlich und zweimal weiblich) in das alte Gebäude der Oberschule in Dorum. Dort wurde diverses Inventar beschädigt. Unter anderem wurde ein Feuerlöscher entleert. Schließlich wurde, gegen 03:30 Uhr, ein Feuermelder betätigt und somit Brandmeldealarm ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Dorum musste deshalb ausrücken. Aufgrund von vorhandenen Videoaufnahmen wird jetzt gegen die o.g. Personen wegen des Mißbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln, gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt. Zeugen mögen sich bitte an die Polizei in Dorum (04742/926980) oder die Polizei in Geestland (04743/9280) wenden.

