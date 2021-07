Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Unfallflucht - In Gewahrsam genommen - Fahrzeug zerkratzt - In Gartenhütte eingebrochen - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren - 7000 Euro Sachschaden

Auf rund 7000 Euro beziffert sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen entstand. Kurz vor 8 Uhr musste eine 74-Jährige ihren Audi im Einmündungsbereich Wilhelmstraße / Stiewingstraße verkehrsbedingt anhalten. Eine 25-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Fahrzeug auf den stehenden Pkw auf. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Aalen: Verbale Auseinandersetzung

In der Gerberstraße kam es am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf ein 67-Jähriger seinen Kontrahenten offenbar mit einem Messer bedroht hat. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar; vom Polizeirevier in Aalen wurden Ermittlungen zur Klärung der Sachlage aufgenommen.

Aalen: Widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang

Widersprüchliche Angaben zum Geschehen machten die beiden Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend gegen 18 Uhr ereignet hat. Von der Nordrampe der Hochbrücke kommend streifte ein 45-Jähriger mit seinem VW Touran den Ford eines 36-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstand.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Mit ihrem Pkw VW Passat fuhr eine 37-Jährige am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr aus einer Einfahrt kommend auf den Kiefernweg ein. Hierbei übersah sie einen geparkten Pkw VW Golf und streifte diesen, wobei ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstand.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Unverletzt blieb eine 22-Jährige am Mittwochmorgen bei einem von ihr verursachten Verkehrsunfall. Die junge Frau befuhr gegen 8.50 Uhr mit ihrem Pkw Netherlands Space Star die Ebnater Steige in Fahrtrichtung Aalen. In einer S-Kurve kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts in das dortige Bankett und verlor dabei die Kontrolle über den Pkw. Dieser prallte gegen eine Leitplanke, wobei ein Sachschaden von insgesamt 4000 Euro entstand.

Jagstzell: Gegen geparktes Fahrzeug gefahren

Ein 18-Jähriger verursachte am Mittwoch gegen 17.30 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 9500 Euro entstand. Der Fahranfänger befuhr mit seinem Pkw Audi die Richard-Wagner-Straße und bog von dort in die Beethovenstraße ein. Hierbei kam er zu weit nach links und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw.

Ellwangen: Farbschmierereien

Mit schwarzem Lack besprühten Unbekannte zwischen Dienstagabend 20 Uhr und Mittwochmorgen 9 Uhr die Wände der Grundschule Neunheim in der Eichenfeldstraße. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Tat dürfte im Zusammenhang mit weiteren Farbschmierereien stehen, welche bereits im Mai im Industriegebiet Neunheim, der Grundschule in Rindelbach, in der Berliner Straße und der Eugen-Bolz-Realschule begangen wurden.

Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: 3500 Euro Sachschaden

Irrtümlich fuhr ein 31-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr mit seinem 40-Tonner in die für Lkw gesperrte Albstraße ein. Hierbei streifte er einen Gartenzaun, ein Verkehrsschild und eine Straßenlaterne, wobei ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro entstand. Um den Lkw freizubekommen, mussten zwei Abschnitte von dem Gartenzaun entfernt werden.

Schwäbisch Gmünd: In Gewahrsam genommen

Über den Notruf rief ein 22-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 00.40 Uhr bei der Polizei an und teilte mit, dass er Hilfe braucht, da ihn jemand schlagen wolle. Aufgrund dieser Mitteilung fuhren drei Streifenwagenbesatzungen des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers die Ledergasse an, von wo der Mann angerufen hatte. Vor Ort wurde lediglich der 22-Jährige angetroffen, der deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Er schrie wirr und unverständlich herum und entfernte sich dann in Richtung Markplatz/Spitalbogen, wobei er gegen Gegenstände und Scheiben schlug. Als er daraufhin von den Beamten wiederum angesprochen wurde, ging er in drohender Haltung mit erhobenen Armen auf einen Polizisten zu, weshalb er unter Einsatz von Pfefferspray zu Boden gebracht wurde. Der 22-Jährige, der knapp 3 Promille Alkohol aufwies, wurde vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt und anschließend zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen.

Schwäbisch Gmünd-Wetzgau: Fahrzeug zerkratzt

Unbekannte zerkratzten am Mittwochabend zwischen 18.15 und 19 Uhr einen Pkw VW, der in dieser Zeit auf dem Parkplatz Himmelsgarten in der Deinbacher Straße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Eine bislang unbekannte Autofahrerin verursachte am Mittwochnachmittag gegen 15.35 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Unbekannte hatte an der Einmündung Rechbergstraße / Uferstraße die Vorfahrt eines 36 Jahre alten VW-Fahrers missachtet und war mit ihrem Fahrzeug in die rechte Seite des VW gefahren.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacherfahrzeug bzw. dessen Fahrerin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Lorch: In Gartenhütte eingebrochen

Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag 16.30 Uhr und Mittwochmittag 12 Uhr brachen Unbekannte in eine Gartenhütte im Steinhobelweg ein. Aus der Hütte entwendeten die Täter wohl lediglich eine Flasche Wodka im Wert von rund 10 Euro und eine Geldkassette, in der sich ein geringer Bargeldbetrag befand.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Lorch, Tel.: 07172/7315.

Ellwangen: Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Am Mittwoch um 15:25 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Skoda die BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen wollte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er einen Sattelzug eines 46-jährigen Lenkers und streifte diesen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.

