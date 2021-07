Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Winterbach-Engelberg: Vorfahrt missachtet

Rund 15.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr an der Einmündung Esslinger Straße / Rudolf-Steiner-Weg. Eine 55 Jahre alte Mercedes-Fahrerin missachtete an der Einmündung die Vorfahrt einer 27-jährigen Renault-Fahrerin, weshalb es in der Folge zur Kollision zwischen den beiden Pkw kam. Glück im Unglück - es blieb beim Blechschaden, verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Feuerwehreinsatz

Gleich zwei Mal rückten die Feuerwehren Rommelshausen und Stetten am Mittwochnachmittag mit insgesamt 15 Einsatzkräften in ein Wohnheim in der Schafstraße aus. Um 14 Uhr und um 15:30 Uhr löste der Brandmeldealarm aus, es handelte sich allerdings jeweils um einen Fehlalarm. Da in beiden Fällen zunächst von einem Ernstfall ausgegangen werden musste, wurde das Wohnheim durch die Hausleitung kurzzeitig evakuiert. Die Feuerwehr konnte aber in beiden Fällen schnell Entwarnung geben.

Backnang: Unfallflucht I

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag wurde ein in der Gerberstraße geparkter VW von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Sachschaden am VW wird auf 1000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Backnang sucht nun Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher geben können. Insbesondere wird eine Zeugin gesucht, die die Besitzerin des VW auf den Schaden angesprochen und ihr mitgeteilt hat, dass deren Nachbarin den Schaden verursacht habe. Sie oder andere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Backnang: Unfallflucht II

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch in der Zeit zwischen 09:05 Uhr und 12:10 Uhr einen in der Langenbachstraße geparkten Skoda und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell