POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Backnang: Unfall auf Bundesstraße

Bei Waldrems ereignete sich am Mittwoch gegen 10 Uhr ein Auffahrunfall. Ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer bemerkte vor einer dortigen Ampelanlage zu spät das Stoppen des vorausfahrenden Verkehrs. Er fuhr auf einen Lkw auf und verletzte sich bei dem Aufprall leicht. Er wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Auf 4000 Euro wurde der Gesamtschaden an den Unfallfahrzeuge beziffert.

Waiblingen: Vier Verletzte beim Auffahrunfall

Drei verletzte Autofahrer wurden am Mittwochmorgen nach einem Aufffahrunfall vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfall ereignete sich gegen 7.20 Uhr auf der L 1140 zwischen Hohenacker und Schwaikeim. Der Verkehr war dort wegen eines Linksabbiegers auf Höhe Zillhardtshof zum Stillstand gekommen. Eine nachfolgende 19-jährige Fahrerin eines Alfa Romeo bemerkte diese Gefahrensituation zu spät und fuhr auf einen Pkw Dacia auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Wagen auf einen Pkw Audi und dieser noch auf einen Mercedes aufgeschoben. Alle vier Autofahrer wurden dabei verletzt, wobei die Unfallverursacherin sowie der 50-jährige Dacia-Fahrer als auch die 51-jährige Audi-Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht wurden. Deren Autos wurden abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Fellbach: Radfahrer übersehen

Eine 56-jährige Mercedes-Fahrerin bog am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr von der Tournonstraße kommend in einen Kreisverkehr ein und übersah dabei die Vorfahrt eines im Kreisverkehr fahrenden Fahrradfahrers. Dieser stürzte und verletzte sich leicht am Arm. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der beim Unfall entstandene Sachschaden ist gering.

