POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Exhibitionist in Schorndorf - Scheiben zertrümmert - Unfälle und Verkehrsvorfälle

Backnang: Unfall mit Linienbus

In der Oberen Bahnhofstraße ereignete sich am Dienstag gegen 14 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ca.7000 Euro Sachschaden entstand. Eine 73-jährige Citroen-Fahrerin fuhr an einem am Fahrbahnrand stehenden Linienbus vorbei, als dieser zeitgleich losgefahren war. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Schorndorf: Radfahrerin leicht verletzt

Eine 15-jährige Radfahrerin befuhr am Dienstsagabend gegen 19.35 Uhr die abschüssige Strecke der Holdergasse. Hierbei verlor sie bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Das Mädchen verletzte sich beim Sturz leicht.

Urbach: Scheiben eingeschlagen

Unbekannte schlugen in der Nacht zum Dienstag an einem beim Bahnhof abgestellten Linienbus zwei Seitenscheiben ein. Der hierbei verursachte Sachschaden wurde auf 1500 Euro beziffert. Die Polizei Schorndorf hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun unter Tel. 07181/2040 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Erst Unfall provoziert, dann "Mittelfinger" gezeigt

Auf der B 29 wurden am Dienstagnachmittag gegen 15.35 Uhr Rettungskräfte in einem Rettungswagen bei einem Vorfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst war zu diesem Zeitpunkt im Rahmen eines Patiententransports auf dem Weg in ein Krankenhaus. Sie wurden auf dem Streckenabschnitt zwischen Winterbach und Schorndorf von einem VW Golf zunächst rechts überholt. Der Golf-Fahrer zog dann nach links, unmittelbar vor den Rettungswagen. Im weiteren Verlauf bremst er ohne ersichtlichen Grund stark ab, sodass der Fahrer des Rettungswagens zu einer Vollbremsung genötigt wurde. Dabei stürzte im Rettungswagen ein Notarzt sowie eine Rettungsassistentin. Die beiden verletzten sich hierbei leicht. Als das Rettungsfahrzeug dann bei der Ausfahrt Schorndorf die Bundesstraße verlassen wollte und mit Sondersignal gefahren war, schaffte der Golf-Fahrer keinen Platz und hinderte das Einsatzfahrzeug daran auf die rechte Fahrspur zu wechseln. Zudem zeigte der Golf-Fahrer dem Fahrer des Einsatzfahrzeugs noch den "Mittelfinger". Die Verkehrspolizei Backnang hat zu dem Vorfall die Ermittlungen übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07904/94260 zu melden.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr im Kreuzungsbereich Winnender Straße / Holzbergweg. Eine bisher unbekannte Fahrerin eines weißen Kleinwagens fuhr den Holzbergweg in Richtung Winnender Straße entlang und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 59 Jahre alten Rollerfahrers. Dieser musste stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern. Der Roller kam dabei ins Rutschen und fiel schließlich auf die Straße, der Fahrer konnte sich rechtzeitig vom Roller lösen und wurde daher nicht verletzt. Am Roller entstand allerdings Sachschaden. Die Unfallverursacherin fuhr anschließend unvermittelt weiter. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Weinstadt: Autofahrerin nach Auffahrunfall leicht verletzt

Ein 55 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 11:45 Uhr die Kleinheppacher Straße entlang und bemerkte dabei zu spät, dass die vor ihm fahrende 49-jährige VW-Fahrerin aufgrund einer roten Ampel bremsen musste und fuhr dieser auf. Die VW-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Mercedes des Unfallverursachers war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schorndorf / Welzheim: Zeugen zu Verkehrsgeschehen gesucht

Ein 84 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr die Landesstraße 1150 zwischen Schorndorf und Welzheim. Hierbei soll der Senior teilweise in Schlangenlinien gefahren und mehrfach auf die Gegenspur gekommen sein. Das Polizeirevier Schorndorf sucht nun Zeugen, denen der VW mit ebenfalls aufgefallen ist oder die evtl. von diesem gefährdet wurden. Entsprechende Hinweise bitte unter der Telefonnummer 07181 2040 an das Polizeirevier Schorndorf.

Schorndorf: Jugendlicher entblößt sich - Zeugen gesucht

Eine Zeugin teilte dem Polizeirevier Schorndorf am Dienstagnachmittag kurz vor 16:30 Uhr mit, dass sich kurz zuvor in der Straße Beim Brünnele zwischen Altenheim und Archivplatz ein etwa 14 Jahre alter Jugendlicher vor ihr entblößt hat. Der Jugendliche habe seinen Penis in die Hand genommen und ihr gegenüber die Worte "big penis" geäußert, allerdings nicht daran manipuliert. Laut der Geschädigten habe der Jugendliche dies auch anderen Frauen gegenüber getan. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten war der Tatverdächtige bereits geflüchtet. Personenbeschreibung: trug zur Tatzeit einen komplett weißen Jogginganzug, dunkler Hauttyp. Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 zu melden.

