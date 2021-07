Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Vor Polizei geflüchtet und auf Dach gelandet Am frühen Mittwochmorgen, gegen 02 Uhr, befuhr ein 28jähriger BMW-fahrer die Landstraße von Strümpfelbach in Richtung Endersbach. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise, sollte er durch eine Streife des Polizeireviers Waiblingen kontrolliert werden. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn ignorierte der Fahrer die Anhaltesignale der Streife und beschleunigte stattdessen sein Fahrzeug. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er nach Endersbach ein und verlor am Kreisverkehr Kalkofenstraße / Schorndorfer Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses landete auf dem Dach und der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus seinem BMW geborgen werden. Durch den Unfall erlitt der Fahrer lebensgefährliche Verletzungen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 10000 Euro.

