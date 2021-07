Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Erneuter Diebstahl von hochwertigen Kompletträdern und Bremsanlagen - Dieseldiebstahl - Exhibitionist in Motorradmontur - Propeller entwendet - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Erneuter Diebstahl von hochwertigen Kompletträdern und Bremsanlagen

Nur eine Woche nachdem von einem Gelände eines Autohauses in der Obere Bahnstraße Kompletträder von hochwertigen Fahrzeugen entwendet wurden, kam es wiederum zu einem gleichgelagerten Diebstahl.

Zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr, drangen bislang unbekannte Diebe auf das umzäunte Gelände des Autohauses ein und machten sich an denselben Fahrzeugen wie letzte Woche zu schaffen. Die drei Audi RS Q8 wurden wiederum auf Steine aufgebockt und anschließend die zwischenzeitlich montierten Winterreifen - nachdem die Sommerreifen letzte Woche gestohlen wurden - inklusive Felgen entwendet. Es handelte sich um 12 Winterkompletträder 295/35 auf 10,5X23H2 Aluminiumfelgen. Anschließend wurden von den Dieben an allen drei Fahrzeugen noch die Keramik-Bremsanlagen ausgebaut und ebenfalls mitgenommen. Der dadurch entstandene Schaden wird auf etwa 144.000 Euro geschätzt.

Vermutlich drangen die Diebe über die Rückseite, im Bereich eines dortigen Fahrradhändlers, in das Gelände ein. Dort wurde vermutlich auch das Fahrzeug abgestellt, mit welchem das hochwertige Diebesgut abtransportiert wurde.

Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240.

Ellwangen: Dieseldiebstahl

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden aus einem LKW Volvo, welcher in der Felix-Wankel-Straße abgestellt war, etwa 350 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Iggingen: Exhibitionist in Motorradmontur

Am Sonntag um 13:30 Uhr lief eine 73-jährige Frau bei der Igginger Lourdes- Grotte an dem dortigen Parkplatz vorbei. Hierbei sah sie einen bislang unbekannten männlichen Motorradfahrer. Dieser stand auf dem Parkplatz an einer Mauer. Zunächst ging die Dame davon aus, dass der Biker an der dortigen Mauer urinierte. Als der Mann sie jedoch bemerkte, drehte sich dieser um und schaute sie direkt an. Hierbei erkannte die 73-Jährige, dass der Mann beide Hände an seinem Glied hatte und masturbierte. Den Motorradfahrer konnte sie wie folgt beschreiben:

Rotes Motorrad, weißer Helm, ca. 175 cm groß, schwarzer Lederkombi, stabile Statur.

Wem ist der Motorradfahrer noch aufgefallen? Wer wurde ebenfalls belästigt? Hinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175 / 9219680 entgegen.

Heubach: Propeller entwendet

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete zwischen Donnerstag, 24.06. und Donnerstag, 01.07.21 den hinter einem Firmengebäude in der Straße Am Flugplatz gelagerten 3-flügligen Hartzell-Propeller mit einem Durchmesser ca. 1,60 m. Der Propeller wiegt etwa 15 kg. Am Propeller sind alle drei Blätter an den Spitzen verbogen. Trotz dieser Beschädigungen hat der Propeller noch einen Wert von ca. 4000 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Propellers nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776 entgegen.

Westhausen: Unfall auf der Autobahn

Am Dienstag um 06:30 Uhr fuhr eine 20-jährige Audi-Lenkerin an der Anschlussstelle Westhausen auf die A 7 in Fahrtrichtung Ulm ein. Sie Verblieb auf dem Beschleunigungsstreifen, welcher automatisch auf die rechte Fahrspur übergeht. Kurz Zeit drauf wollte ein 43-Jähriger mit seinem Sattelzug ebenfalls auf die rechte Fahrspur wechseln und übersah hierbei den Audi. Der PKW wurde durch den Anstoß der Zugmaschine gedreht und prallte im Anschluss gegen den Auflieger. Im weiteren Verlauf drehte sich der Audi abermals und kam zwischen dem linken und mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Die Audi-Lenkerin sowie ihre 22-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell