Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Widerstand gegen Polizisten - Mitarbeiter in Wohnheim angegriffen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Sulzbach an der Murr: Motorrad schlitterte auf Ölspur

Ein 35-jähriger Motorradfahrer befuhr am Montag gegen 20.45 Uhr die B 14 zwischen Großerlach und Sulzbach. In der sogenannten Blockhauskurve geriet der Zweiradfahrer auf eine Ölspur und verlor daraufhin die Kontrolle. Das Motorrad kam von der Fahrbahn ab und prallte im weiteren Verlauf gegen die dortige Leitschutzplanke. Der Biker wurde hierbei leicht verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro, an der Leitplanke von etwa 1000 Euro.

Murrhardt: Roller entwendet

In der Harbacher Straße wurde zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein Motorroller der Marke Kymco entwendet. Das Fahrzeug war abgeschlossen vor einem Gebäude abgestellt. Wer Hinweise zur Tat und Verbleib des Fahrzeugs geben kann, an die Versicherungskennzeichen WGC 257 angebracht sind, sollte sich bitte mit der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 in Verbindung setzen.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet und nach Unfall geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Montag gegen 14.30 Uhr vom Holzbergweg sehr rasant in die K 1916 ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines Rollerfahrers. Der 59-jährige Zweiradfahrer bremste daraufhin ab und stürzte. Er blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Motorroller entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Der Autofahrer fuhr nach dem Vorfall weiter. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Schorndorf: Auffahrunfall

5000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montag gegen 14.50 Uhr ereignete. Eine 21-jährige BMW-Fahrerin befuhr die L 1148 in Richtung Schorndorf und erkannte vor einem Kreisverkehr vor der Auffahrt zur B 29 zu spät, wie ein vor ihr fahrender Krankenwagen verkehrsbedingt anhielt. Sie rutschte noch beim Abbremsen vom Bremspedal und fuhr infolge dessen auf den Krankenwagen auf. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Korb: Mitarbeiter der Asylunterkunft körperlich angegriffen

In der Asylunterkunft in der Brucknerstraße wurde am Montagnachmittag ein 66 Jahre alter Mitarbeiter von einem Bewohner der Unterkunft körperlich angegangen. Der 27-jährige Bewohner begab sich zunächst kurz vor 13 Uhr in das Büro des Mannes und verhielt sich äußerst aggressiv, weshalb der 66-Jährige sich mit einem Tierabwehrspray zur Wehr setzte und sich anschließend in seinem Büro einschloss. Gegen 15:15 Uhr begab sich der Mann erneut in das Büro des Mitarbeiters und griff diesen mit seinen Krücken an. Hierbei erlitt der 66-Jährige leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

Waiblingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen Freitagvormittag und Montagmorgen beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Talstraße einen geparkten VW Golf und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 4000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Polizist bei Widerstandshandlungen verletzt

Ein 52 Jahre alter, offensichtlich deutlich betrunkener Mann pöbelte am Montagabend gegen 19:15 Uhr am Alten Postplatz mehrere Passanten an, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Beim Eintreffen der Beamten lief der Mann davon, wurde aber von den Beamten schnell eingeholt. Da er sich vehement gegen die Kontrolle wehrte, mussten ihm Handschließen angelegt werden. Hiergegen wehrte sich der Mann massiv und beleidigte die Beamten fortlaufend. Er wurde letztlich in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle beim Polizeirevier. Einer der eingesetzten Polizisten wurde bei den Widerstandshandlungen verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der 52-Jährige muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Weinstadt-Endersbach: Autos beschädigt

Zwischen Sonntag und Montag wurden zwei im Irisweg abgestellte Autos beschädigt. An beiden Autos wurde der hintere rechte Reifen mit einem Nagel durchstochen. Der Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Nummer 07151 65061 entgegen.

Winnenden: LED-Leuchten aus Tiefgarage entwendet

In der Zeit zwischen Samstagmittag und Montagmorgen begaben sich bisher unbekannte Diebe in eine Tiefgarage in der Hungerbergstraße und entwendeten aus dieser insgesamt ca. 30 LED-Leuchten. Diese wurden teilweise abmontiert, teilweise vom Anschlusskabel abgezwickt, wodurch es zu einem Kurzschluss in der Tiefgarage kam. Hierbei wurden weitere in der Tiefgarage angebrachten LED-Leuchten beschädigt. Der Wert des Diebesgutes wird auf 2000 Euro geschätzt, wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang unklar. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

