Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brandalarm - Schlimmeres verhindert - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Zurücksetzen

Lediglich geringer Sachschaden entstand am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr, als ein 37-Jähriger mit seinem Pkw Ford-Transit beim Zurücksetzen am Aalener Bahnhof den Pkw VW einer 45-Jährigen streifte.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Beim Ausparken seines Pkw Iveco übersah ein 55-Jähriger am Montagmittag gegen 13 Uhr einen geparkten Pkw Ford und streifte diesen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Aalen: 2500 Euro Schaden

Gegen 13 Uhr am Montagmittag befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Pkw Seat den Stadionweg auf Höhe des Waldfriedhofes. Um in eine Parklücke einzufahren, setzte er das Fahrzeug zurück, wobei er einen hinter ihm stehenden Pkw Opel beschädigte. Der hierbei entstandene Schaden beziffert sich auf rund 2500 Euro.

Aalen: Unfall auf Kundenparkplatz

Auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Gartenstraße kam es am Montagvormittag gegen 11.25 Uhr zum Zusammenstoß zweier Pkw, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Um ihren VW Beetle einzuparken, setzte eine 71-Jährige zurück; gleichzeitig parkte ein 81-Jähriger seinen Pkw Mercedes Benz rückwärts aus, wobei es zur Kollision kam.

Rosenberg: 2500 Euro Schaden

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagnachmittag gegen 17 Uhr ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand. Zur Unfallzeit befuhr eine 36-Jährige mit ihrem Pkw Citroen die Kreisstraße 3234 zwischen dem Schönebergerhof und Zumholz. Kurz vor Hinterbrand kam sie mit ihrem Fahrzeug über die Fahrbahnmitte und streifte hierbei den Kleinbus einer 42-Jährigen.

Ellwangen: Brandalarm

Durch Bauarbeiten und damit einhergehender Staubentwicklung löste am Montagmittag gegen 13.30 Uhr der Brandalarm in einer Firma in der Bahnhofstraße aus. Die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen, die mit 4 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften anrückte und die Besatzung eines Rettungswagens konnten die Örtlichkeit gleich wieder verlassen, da es zu keinem Feuer gekommen war.

Eschach: Schlimmeres verhindert

Am Dienstag um kurz nach 0 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife des Polizeireviers schwäbisch Gmünd einen Fahrzeuglenker, welcher in Schlangenlinien die L11080 zwischen Mittelbronn und Eschach befuhr. Das Fahrzeug fuhr nahezu dauerhaft auf der Gegenfahrspur. Bei der durchgeführten Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 57-jähirge Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Mutlangen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Montag um 16.45 Uhr befuhr ein 85-jähriger VW-Fahrer die B298 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd auf der geradeausspur. Als er nach links auf die Abbiegespur wechseln wollte, übersah er einen dort fahrenden 33-jährigen Opel-Lenker und kollidierte mit dessen Fahrzeug. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rainau: Unfall beim Überholen

Am Montag gegen 16:30 Uhr kam es auf der A7, zwischen den Anschlussstellen Aalen/Westhausen und Ellwangen zunächst zu einer Nötigung zwischen einem 56-jährigen Sprinter-Fahrer und einem 49-jährigen Lenker eines Sattelzuges. Nachdem der Sprinter-Fahrer den Sattelzug zunächst ausgebremst hatte, scherte dieser zum Überholen des Sprinters auf die linke Fahrspur aus. Kurz darauf scherte der Sprinter-Fahrer ebenfalls auf die linke Fahrspur aus, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Vehikel kam. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell