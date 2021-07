Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Anhänger und Unfallflucht

Aalen (ots)

Obersontheim-Mittelfischach: Diebstahl von Anhänger

Zwischen Sonntagabend und Montagmittag wurde ein 2,7-Tonnen-Anhänger des Herstellers Böckmann entwendet, welcher in einer Parkbucht an der Fischachstraße zwischen Mittelfischach und Obersontheim abgestellt war. An dem Anhänger war das Kennzeichen SHA-LX196 angebracht. Der Wert wird auf 4000 Euro beziffert. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Staufenstraße wurde am Montag ein Audi A4 beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 4000 Euro Schaden. Die Unfallzeit kann auf den Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 12.20 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell