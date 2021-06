Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Georgsmarienhütte (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:20 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Sauerbachweg / Im Rothorst ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Mann aus Georgsmarienhütte stürzte an der genannten Örtlichkeit alleinbeteiligt mit seinem Krad. Der Mann rutschte zunächst in einen Straßengraben und verletzte sich anschließend schwer an einem Stacheldrahtzaun. Anwohner wurden auf den Unfall aufmerksam und verständigten die Rettungskräfte. Eine große Wunde am Bein wurde von den Anwohnern erstversorgt. Der 29-Jährige kam in ein Osnabrücker Krankenhaus und wurde dort an seinen schweren Verletzungen operiert. Das Krad wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell