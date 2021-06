Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Vier Verletzte nach Wohnungsbrand

Bad Rothenfelde (ots)

Gegen 23:40 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Samstagabend zum Sonnenhang in Bad Rothenfelde alarmiert. Mehrere Notrufe berichteten von einer Rauchentwicklung in einem ehemaligen Hotel, welches inzwischen als Mehrparteienhaus genutzt wird. Die Feuerwehr evakuierte etwa 80 Personen aus ihren Wohnungen. Vier Wohnungen mussten die Einsatzkräfte bei der Personensuche gewaltsam öffnen. Der Brandherd wurde schließlich im 1. Obergeschoss lokalisiert. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen vergaß 20-jähriger Mann Essen auf seinem Herd, woraufhin die Küchenzeile in Brand geriet. Die Flammen wurden von der Feuerwehr gelöscht. Der 20-Jährige und drei weitere Personen (40, 77 & 80 Jahre) wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das brandbetroffene Zimmer ist unbewohnbar und wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die übrigen Hausbewohner kehrten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurück.

