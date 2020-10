Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen Lkr. SBK) Steinewerfer von der Fußgängerbrücke "Siedlersteg" (22.10.2020)

Donaueschingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, der sich am Donnerstag gegen 11.40 Uhr auf der Hagelrainstraße ereignet hat. Ein unbekannter Täter soll von der Fußgängerbrücke "Siedlersteg" einen Stein auf die Fahrbahn der Hagelrainstraße geworfen haben, hierbei wurde die Windschutzscheibe des VW eines 27-Jährigen beschädigt, der in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs war.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Donaueschingen, Tel.: 0771 837830 zu. Insbesondere wird ein Zeuge gesucht, bei dem es sich um eine ältere Person handeln soll, welche sich zum Zeitpunkt des Vorfalls am Bahnsteig beim Siedlersteg aufgehalten hat.

