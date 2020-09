Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Hausbriefkasten beschädigt

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Straße Unterer Weg hat in der Nacht zum Mittwoch ein Unbekannter einen Unfall verursacht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Fahrerflucht. Der Fahrzeugführer streifte einen Hausbriefkasten. Der geschädigte Eigentümer fand den Briefkasten am Mittwochmorgen abgerissen und beschädigt am Boden liegen. Spuren deuten darauf hin, dass ein Fahrzeug den Briefkasten und einen Blumenkübel touchierte. Der verantwortliche Fahrer fuhr weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wem ist in der Nacht zwischen 20 Uhr und 7.30 Uhr Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

