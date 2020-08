Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte wehrten sich

Zeugen gesucht

Wesel

Am Sonntagmorgen um 05.26 Uhr hörte ein 53-jähriger Weseler an der Konrad-Duden-Straße Geräusche aus einem Auto, das in der Zufahrt stand.

Als der Weseler nachschaute, entdecke er zwei Unbekannte, die sich an dem Auto zu schaffen machten.

Bei dem Versuch, die Männer aufzuhalten, stieß ihn einer der Unbekannten zu Boden.

Danach flüchteten Beide in unbekannte Richtung.

Die Männer erbeuteten aus dem Auto ein Navigationsgerät, das sich im Handschuhfach des Autos befunden hatte.

Beschreibung der Unbekannten:

1. Mann: 180 cm groß, T-Shirt, schlanke Figur.

2. Mann: 170 cm groß, schlanke Figur.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

