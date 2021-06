Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Gartenhaus brannte

Merzen (ots)

Gegen 16:15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei am Samstag in die Straße "Kemnade" alarmiert. Im Garten eines Wohnhauses brannte ein kleines Gartenhaus. Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnte einen Totalschaden an Hütte und Inventar aber nicht mehr verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt, Personen kamen nicht zu Schaden. Brandursächlich könnte der überhitzte Akku eines E-Bikes gewesen sein, die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

