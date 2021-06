Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ueffeln: Britische Splittergranate kontrolliert gesprengt

Bild-Infos

Download

Ueffeln (ots)

In der Straße "Stiegte" wurde am Samstag bei Baggerarbeiten eine britische Splittergranate aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Der Grundstückseigentümer informierte die Behörden und noch am Abend erschien der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Hannover vor Ort. Nach Einschätzung der Experten kam ein Transport des Kampfmittels nicht mehr infrage, es wurde vor Ort gesprengt. Aufgrund der Außenlage des Fundortes waren keine größeren Evakuierungen nötig, die Sprengung erfolgte gegen 21:40 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell