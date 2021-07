Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmiererei - Gerüst brach zusammen - Kartoffeln entwendet

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Farbschmiererei

Am Montag wurde festgestellt, dass in der Nepperbergstraße, im dortigen Jugendpark bei der Wissenswerkstatt, eine Beton-Sitzbank mit einem schwarzen wasserfesten Stift bemalt wurde. Der entstandene Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Gerüst brach zusammen

Am Montag um 09:45 Uhr führte ein 46-jähriger Mann in einem Gebäude in der Lise-Meitner-Straße Installationsarbeiten durch. Hierfür verwendete er ein fahrbares Gerüst mit etwa 2,50 Meter Höhe. Nachdem das Gerüst wohl nicht ausreichend gesichert war, wurde des instabil und brach letztendlich zusammen. Der Arbeiter fiel auf den Betonboden und verletzte sich. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Heubach: Kartoffeln entwendet

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete aus einem Kartoffelacker in der Verlängerung der Unteren Mühlstraße, mehrere Reihen Kartoffeln. Diese wurden augenscheinlich von Hand aus der Erde ausgegraben. Hinweise auf den Diebstahl nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776 entgegen.

