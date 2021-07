Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Scheibe an Wohnmobil eingeschlagen

Aalen (ots)

Winnenden: Zeugen nach Unfall zwischen Kind und Pkw gesucht

Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einer Autofahrerin am Montag in der Wiesenstraße. Eine 63 Jahre alte Citroen-Fahrerin fuhr kurz vor 13 Uhr die Wiesenstraße in Richtung Björn-Steiger-Kreisel entlang. Auf Höhe des Kindergartens an der dortigen Ampel überquerte ein bisher unbekannter ca. 10 Jahre alter Junge vermutlich bei Rotlicht mit seinem Fahrrad die Straße und kollidierte mit dem Auto der 63-Jährigen. Der Knabe kam zu Fall, stand anschließend wieder auf und fuhr davon. Am Pkw der Frau entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Hinweise zu dem bisher unbekannten Kind geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier zu melden.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Scheibe an Wohnmobil eingeschlagen

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen schlugen bisher unbekannte Täter an einem Wohnmobil, das auf einem Parkplatz in der Talstraße abgestellt war, die Scheibe der Fahrertüre ein. Der Schaden am Camper wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151 41798 entgegen.

Backnang: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im kurzen Zeitraum zwischen 11 Uhr und 11:25 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Montag einen BMW, der in der Dilleniusstraße vor der dortigen Apotheke abgestellt war. Der Sachschaden am geparkten Auto wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 in Verbindung zu setzen.

Murrhardt: Unfallflucht

Am Montag zwischen 9:15 Uhr und 11:25 Uhr wurde in der Bahnhofstraße ein Toyota Yaris von einem bisher unbekannten Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich des Radlaufes vorne links beschädigt. Der Schaden am Toyota beläuft sich auf rund 750 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Murrhardt telefonisch unter der Nummer 07192 5313 entgegen.

