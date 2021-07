Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Unfall an Grundstücksausfahrt

Ein 41-Jähriger fuhr am Montag gegen 7.40 Uhr mit seinem Mercedes aus einem Grundstück in den Klingenweg aus. Dabei stieß er mit einem dort fahrenden 27-Jährigen zusammen, der ebenfalls mit einem Mercedes unterwegs war. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

Crailsheim: Unfall zwischen Radfahrern

Auf dem Radweg der Blaufelder Straße ereignete sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern. Eine 15-Jährige war gegen 7.45 Uhr stadteinwärts unterwegs, als sie aus Unachtsamkeit zu weit nach links geriet. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 33-jährigen Radlerin. Während diese unverletzt blieb, musste die Jugendliche mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Radfahrerinnen trugen einen Helm, der womöglich Schlimmeres verhinderte. Sachschaden entstand keiner.

