POL-HB: Nr.: 0316 --Vier mutmaßliche Einbrecher geschnappt

Nr.: 0316 --Vier mutmaßliche Einbrecher geschnappt--

Bremen

Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Hans-Böckler-Straße Zeit: 25.04. bis 26.04

Ein Einbrecherquartett stieg zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in eine Autowerkstatt in der Überseestadt ein. Zwei Kinder und zwei Jugendliche stahlen sechs Wagenschlüssel, sowie ein Kennzeichenpaar und fuhren insgesamt drei Fahrzeuge vom Gelände. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter einen Tag später in einem der gestohlenen Autos stellen. Die Haftprüfung für den 17-Jährigen dauert weiter an.

Zwischen 17:00 Uhr und 7:00 Uhr schlugen die zwei 13-Jährigen, der 17-Jährige, der der Polizei als sogenannter Intensivtäter bekannt ist und sein 18-jähriger Bruder eine Scheibe der Werkstatt in der Hans-Böckler-Straße ein und betraten die Räumlichkeiten. Die Vier stahlen sechs Fahrzeugschlüssel und nahmen außerdem zwei Kennzeichen an sich. Mit den Autoschlüsseln öffneten sie einen Volvo und einen Opel und fuhren los. Beide Fahrzeuge waren wenig später nicht mehr fahrtüchtig und wurden in der Nähe wieder abgestellt. Anschließend gaben sie mit einem Mercedes-Benz Gas und stellten ihn in Findorff ab. Eine Polizistin, die Montagabend dort in ihrer Freizeit unterwegs war, entdeckte das Fahrzeug und informierte einen Kollegen. Am späten Abend wollte das Quartett die Spritztour im Mercedes fortsetzten. Einsatzkräfte verhinderten die Weiterfahrt und kontrollierten sie. Der 17-Jährige versuchte zu flüchten, konnte aber wenig später gestellt werden. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte zwei Autoschlüssel und einen Schraubendreher.

Die beiden Kinder wurden dem Kinder-und Jugendnotdienst übergeben. Der 17-Jährige als auch der 18-Jährige wurden vorläufig festgenommen. Die Brüder stimmten einer freiwilligen Wohnungsdurchsuchung zu. Gegen sie fertigten Einsatzkräfte Strafanzeigen wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und dem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. Der 17-Jährige sieht außerdem einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen. Gegen ihn dauert eine Haftprüfung weiter an. Der Mercedes musste zwecks Spurensicherung abgeschleppt werden.

