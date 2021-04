Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0314 --Polizei Bremen ahndet 5691 Geschwindigkeitsverstöße--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 19.04.21- 25.04.21

In der vergangenen Woche kontrollierten europäische Verkehrspolizeien und Kommunen die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen im Straßenverkehr. Die Polizei Bremen beteiligte sich und erfasste 5691 Verstöße.

An 37 mobilen Kontrollstellen im Bremer Stadtgebiet ahndeten die Einsatzkräfte 3177 Verstöße. Hinzu kamen 2514 gemessene Geschwindigkeitsübertretungen durch die stationären Blitzer. Die schnellsten Raser wurden auf dem Breitenweg mit 127 km/h und auf der Neuenlander Straße mit 121 km/h registriert. Diese beiden Fahrer erwarten Bußgelder von mindesten 680 Euro, drei Monate Fahrverbot und Punkte im Fahreignungsregister.

Die mobilen Kontrollen wurden an geschwindigkeitsbedingten Unfallhäufungspunkten und an aktuellen Beschwerdeörtlichkeiten durchgeführt. Hier u. a. in den Straßen Arsterdamm, Buntentorsteinweg, Dobbheide, Ehlersdamm, Friedrich-Ebert-Straße, Hastedter Osterdeich, Heinrich-Plett-Allee und Kirchbachstraße.

Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen auf Bremens Straßen. Durch gezielte Kontrollmaßnahmen, nicht nur an Unfallhäufungsstellen, werden auch zukünftig Geschwindigkeitsverstöße konsequent geahndet und Raser aus dem Verkehr gezogen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell