Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 37-jähriger Autofahrer mit 2,5 Promille unterwegs

Mannheim (ots)

Völlig betrunken war am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ein 37-jähriger Autofahrer in der Straße Am Aubuckel unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle war von den Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft bemerkt worden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Ein Arzt entnahm auf der Dienststelle eine Blutprobe, der Führerschein wurde sichergestellt.

