POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Straße abgekommen und überschlagen - 18-jähriger Fahrer ins Krankenhaus eingeliefert

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 16.50 Uhr kam ein 18-jähriger Fahrer eines Fiat, der auf der L 546 in Richtung Bahnhof Rot/Malsch unterwegs war, nach links von der Straße ab. Dabei rutschte der Fiat eine Senke hinunter, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und verständigte über Notruf Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den 18-Jährigen zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Schwetzingen. An dem Auto entstand Sachschaden von ca. 5.000 Euro, das Auto wurde abgeschleppt.

