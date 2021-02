Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß in der Auffahrt zur B 3 - zwei Leichtverletzte - Sachschaden 15.000 Euro

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 17.15 Uhr auf der B 3 wurden zwei Beteiligte leicht verletzt, an den Autos entstand Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Ein 42-jähriger Fahrer eines Nissan war von der St. Ilgener Straße in die Auffahrt zur B 3 eingebogen und geriet vermutlich aufgrund Glätte und aufgezogener Sommerreifen auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Toyota einer 47-jährigen Fahrerin. Beide Autofahrer wurden nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit Rettungsfahrzeugen in eine Klinik nach Heidelberg gefahren. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell