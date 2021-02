Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim: Auto überschlägt sich; Fahrerin leicht verletzt

Schriesheim (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 14.20 Uhr, war eine Autofahrerin auf der L 596a von Altenbach in Richtung Schriesheim unterwegs, als sie auf der kurvenreichen Strecke aus bislang unbekannten Gründen die Herrschaft über ihr Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und sich im angrenzenden Wiesengrundstück überschlug. Nach ihrer Erstversorgung wurde die Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

