Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungne für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in Kindergarten

Zwischen Mittwoch, 13. Januar 2021, 13.00 Uhr und Donnerstag, 14. Januar 2021, 07.44 Uhr kam es im Pickerskamp zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang in die Räumlichkeiten eines Kindergartens ein und entwendete aus diesem Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 14. Januar 2021, kam es gegen 08.00 Uhr an einem Kreisverkehr der Straßen In der Jeest und Röttinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr einen 31-jährigen Fahrradfahrer aus Osnabrück, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Osnabrücker leicht verletzt wurde.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Mittwoch, 13. Januar 2021, 00.00 Uhr und Donnerstag, 14. Januar 2021, 07.30 Uhr kam es an der Osloer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher prallte mit einem Verkehrsschild zusammen. Anschließend entfernte der Unbekannte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, POK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell