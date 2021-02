Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verbotswidrig gewendet und mit Pkw zusammengeprallt - Sachschaden ca. 6.000 Euro

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Sachschaden von ca. 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13 Uhr an der Einmündung Talhausstraße/Pfälzer Ring. Ein 33-jähriger Fahrer eines Sattelzuges hatte verbotswidrig gewendet um zurück in Richtung Ketsch zu fahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Daewoo eines entgegenkommenden 81-jährigen Fahrers. Dieser blieb glücklicherweise unverletzt.

