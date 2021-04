Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0312 --Polizei stellt mutmaßlichen Parzelleneinbrecher--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT In den Wischen, Boskopweg Zeit: 21.04.2021, 07:50 Uhr

Vergangenen Mittwoch scheiterte ein Unbekannter bei dem Versuch, in eine Parzelle im Ortsteil In den Wischen einzubrechen. Zuvor brach er in eine weitere Laube ein. Die Polizei konnte einen sogenannten Intensivtäter als Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Anschlussermittlungen ergaben, dass der 38-Jährige Diebesgut in einem abgemeldeten Fahrzeug lagerte.

Gegen 07:50 Uhr beobachtete ein Parzellenbesitzer über seine Überwachungskamera, wie der 38-Jährige versucht hatte, in seine Parzelle im Boskopweg einzubrechen. Als er ihn über seine Kamera ansprach und ihm mitteilte, dass er die Polizei bereits verständigt habe, flüchtete er mitsamt der Kamera. Nach Sichtung der Videoaufzeichnungen stellte sich heraus, dass der Einbrecher der Polizei als sogenannter Intensivtäter bekannt ist. Vor Ort stellten Einsatzkräfte einen weiteren Einbruch in einer Parzelle fest. Im Zuge von Anschlussermittlungen und Mithilfe von Zeugen, konnten Einsatzkräfte am nächsten Tag den 38 Jahre alten Tatverdächtigen im Parzellengebiet antreffen. Sie führten ihn zur Wache, wo er in Gewahrsam genommen wurde. Bei seiner Durchsuchung fanden Polizisten einen Auto-Schlüssel, dieser konnte einem abgemeldeten Alfa-Romeo zugeordnet werden, der im Parzellengebiet abgestellt war. Bei der Durchsuchung des Wagens stellten Einsatzkräfte umfangreiches Beweismaterial sicher. Unter anderem diverse Tüten mit Werkzeugen, Kosmetikartikeln sowie Küchengeräten.

Der 38-Jährige sieht Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an.

