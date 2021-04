Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0309--Mann ins Gleisbett gestoßen - Polizei nimmt 40-Jährigen fest--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 24.04.21, 21.10 Uhr

Am Samstagabend hat ein Mann einen 21-Jährigen nach einem Streit im Hauptbahnhof auf die Gleise geschubst. Ein Zugführer konnte rechtzeitig bremsen und somit Schlimmeres verhindern. Der 21-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Der 40 Jahre alte Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die beiden Männer kennen sich aus dem Obdach- und Drogenmilieu in der Bahnhofsvorstadt. Sie gerieten im Hauptbahnhof an einem Bahnsteigende zunächst in Streit und dann in eine Prügelei, in deren Verlauf der Ältere seinen Kontrahenten von der Bahnsteigkante ins Gleisbett stieß. Dort blieb der 21-Jährige benommen liegen, nachdem er mit dem Hinterkopf auf den Schienenstrang aufgeschlagen war. Ein zufällig am Bahnsteig befindlicher Bahn-Mitarbeiter gab unverzüglich ein Warnsignal ab, sodass eine gerade abfahrende Regionalbahn ca. zehn Meter vor dem jungen Mann zum Nothalt gebracht werden konnte. Der Zugführer gab später an, er hätte die Person ohne das Warnsignal nicht bemerkt. Der 21-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt.

Der 40 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

