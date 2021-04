Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0307--88-Jährige betrogen und ausgeraubt

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, In den Barken Zeit: 23.04.21, 11.10 Uhr

Ein bislang unbekannter Räuber überfiel am Freitagvormittag eine 88 Jahre alte Frau in Gröpelingen und raubte ihr die Handtasche. Die Polizei sucht Zeugen.

Zuvor erhielt die Seniorin einen Anruf von einem Mann, der sich namentlich als ihr Betreuer ausgab und sie unter einem Vorwand aufforderte, ihm Bargeld zu übergeben. Die Bremerin lief daraufhin zum verabredeten Ort auf einen Parkplatz hinter ihrem Wohnhaus in der Straße In den Barken und traf dort auf einen fremden Mann. Dieser gab an, dass ihr Betreuer Probleme mit dem Auto hätte und er deshalb erschienen sei. Die 88-Jährige wurde daraufhin misstrauisch und wollte Rücksprache mit ihrem Helfer halten. Daraufhin ergriff der Fremde die Handtasche der Seniorin und riss dermaßen daran, dass die Frau stürzte. Er flüchtete im Anschluss mit einem Auto in unbekannte Richtung. Die 88-Jährige blieb unverletzt. In der Umhängetasche befanden sich unter anderem Bargeld und ihr Ausweis.

Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: "Wer kann Angaben zu dem Räuber machen?" Der Täter wurde als etwa 40 Jahre alt und mit blonden Haaren beschrieben. Er hat ein rundes Gesicht und braune Augen. Er trug eine rot-blaue Jacke und eine Mütze.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 362-3888 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell