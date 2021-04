Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0300--Sachbeschädigung am Polizeirevier--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Findorff, OT Weidedamm, Fürther Straße Zeit: 23.04.21, 2.30 Uhr

Unbekannte beschmierten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Polizeirevier in Findorff großflächig mit Farbe. Die Fassade eines Geldinstitutes und der Firmenwagen eines Immobilienkonzerns wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Die Hauswände des Gebäudes in der Fürther Straße wurden auf einer Fläche von etwa 30 mal sechs Metern mit schwarzer und roter Farbe überzogen, dazu wurde ein Fenster beschädigt. Ein vor der Wache am Straßenrand geparkter Firmenwagen des Wohnungsunternehmens wurde auch gezielt besprüht, dabei bekamen auch zwei weitere Autos Farbe ab. Der Eingangsbereich der gegenüberliegenden Bank stand ebenfalls im Visier der Täter. Die Polizei schätzt den Schaden im fünfstelligen Bereich. Im Rahmen der Fahndung konnten in der Admiralstraße zwei 22-jährige Radfahrer, die Spraydosen mit sich führten, überprüft werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei fragt: "Wer hat vergangene Nacht in der Fürther Straße verdächtige Beobachtungen gemacht?" Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen. Sachbeschädigungen sind Straftaten und werden konsequent durch die Polizei Bremen verfolgt.

Die Ermittlungsgruppe Feuer hat die Ermittlungen übernommen. Die EG Feuer wurde im vergangenen Jahr nach einer Häufung von Brandstiftungen mit überwiegend linkspolitischer Motivation zum Nachteil von staatlichen Einrichtungen, Banken und Immobilienfirmen eingerichtet. Auch im aktuellen Fall wird aufgrund der ausgewählten Ziele eine politische Motivation angenommen. Dieser Angriff reiht sich damit in eine Reihe von Anschlägen auf Polizeiliegenschaften in den vergangenen Monaten ein.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell