Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Montag, 29. März 2021, bei einem Verkehrsunfall in Großenkneten entstanden.

Ein 22-jähriger Mann aus Garrel befuhr gegen 14:20 Uhr mit einem Kleintransporter die Straße 'Am Griesenmoor' in Richtung 'Am Gräberfeld'. An der Einmündung zur Heinefelder Straße missachtete er die Vorfahrt einer 18-Jährigen aus der Gemeinde Großenkneten, die mit ihrem Opel in Richtung Buchenallee unterwegs war.

Der Kleintransporter stieß mit der Front gegen die linke Pkw-Seite. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, die entstandenen Sachschäden wurden auf 13.000 Euro beziffert. Die Insassen blieben unverletzt.

